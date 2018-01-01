اتحاد الأدباء والكتاب العرب يتضامن مع شاعر يمني اختطفته ميليشيات الحوثي

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة الأمين العام الشاعر الكبير حبيب الصايغ، بيانًا يستنكر فيه بشدة إقدام تنظيم الحوثيين في اليمن على اعتقال الشاعر اليمني المعروف محمد اللوزي، على خلفية تعبيره عن رأيه بشكل سلمي، مشددًا أن ذلك يعد انتهاكًا صريحًا وواضحًا لحقوق الإنسان،

وقال الصايغ إن هذا الفعل المؤثم يأتي ضمن انتهاج جماعات الإسلام السياسي سبيل العنف والإرهاب في تعاملهم مع معارضيهم، وأن الأمر لا يتوقف على الاعتقال وكبت الحريات فقط، كما في حالة محمد اللوزي، وإنما يتخطاه إلى القتل على الهوية والذبح والحرق .

وأشار إلى أن هذه الأفعال تساهم في تضخيم حالة الإسلاموفوبيا التي يدفع ثمنها المسلمون أنفسهم، وخاصة الذين يعيشون كأقليات في أوروبا وأمريكا.

وأكد البيان وقوف كل الأدباء والكتاب والمثقفين العرب صفًّا واحدًا مع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ومع جميع كتاب وأدباء ومثقفي اليمن، في تضامنهم مع الشاعر اللوزي ضد ظلم وتعسف جماعة الحوثي.