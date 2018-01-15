المنتخب العماني بطلا لخليجي 23

أحرز منتخب سلطنة عمان لقب بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم ، بفوزه في النهائي، اليوم الجمعة، على الإمارات 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادل المنتخبين سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتعتبر هذه المرة الثانية في تاريخ المنتخب العماني التي يتوج فيها ببطولة كأس الخليج .

وكان ، الحارس العماني فايز الرشيدي، أنقذ منتخب بلاده في الدقيقة 89 عبر تصديه لركلة جزاء نفذها الإماراتي عمر عبد الرحمن، وقام بالأمر نفسه في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الخامسة التي نفذها عبد الرحمن نفسه، قبل أن يسجل العماني محسن جوهر الركلة الأخيرة لمنتخب بلاده.