المنتخب العماني بطلا لخليجي 23
مأرب برس
الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 11 مساءً

 

أحرز منتخب سلطنة عمان لقب بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم ، بفوزه في النهائي، اليوم الجمعة، على الإمارات 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادل المنتخبين سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتعتبر هذه المرة الثانية في تاريخ المنتخب العماني التي يتوج فيها ببطولة كأس الخليج .

وكان ، الحارس العماني فايز الرشيدي، أنقذ منتخب بلاده في الدقيقة 89 عبر تصديه لركلة جزاء نفذها الإماراتي عمر عبد الرحمن، وقام بالأمر نفسه في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الخامسة التي نفذها عبد الرحمن نفسه، قبل أن يسجل العماني محسن جوهر الركلة الأخيرة لمنتخب بلاده.

 
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