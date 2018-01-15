مقتل 5 حوثيين و3 مدنيين بتعز
مأرب برس ـ متابعات خاصة
الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 مساءً

أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، مقتل 5 من مسلحي جماعة الحوثي، و3 مدنيين بحادثتين منفصلتين، في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

ونقل موقع “سبتمبر نت”، الناطق باسم الجيش اليمني الحكومي، عن مصادر ميدانية لم يسمها أن “مدفعية الجيش، استهدفت موقعًا للميليشيات الحوثية بمنطقة الحود، في مديرية الصلو، جنوب شرق تعز”.

وأوضحت المصادر أن “القصف أدى إلى مصرع 5 من عناصر الميليشيات الحوثية، وإصابة 4 آخرين”.

وفي حادث منفصل، ذكر الموقع نفسه، نقلًا عن مصادر محلية لم يسمها أن “ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات الحوثية في منطقة يختل، شمال مديرية المخا الساحلية، غرب تعز”.

وأفادت المصادر أن القتلى الثلاثة هم:”محمد حمدي، وعبد الغفار عادل، وعبد الله الشادلي”.

 
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