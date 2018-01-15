الرئيس هادي يكشف الدليل الخطير الذي سيهزم المليشيات الحوثية
مأرب برس
الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 08 مساءً

قال الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية: إن الاعمال الاجرامية العبثية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية هي دليل الافلاس والخزي والهزيمة النكراء لتلك المليشيا التي يلفظها شعبنا اليمني بمختلف اطيافه ومكوناته.

كان ذلك خلال اتصالا هاتفيا اجراه ،اليوم الخميس ،برئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني اللواء الركن طاهر بن علي العقيلي للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لاصابة جراء انفجار لغم أثناء مرور موكبه في جبهة الجوف .

وأكد الرئيس هادي ان انتصار اليمن على ميليشيات الحوثي الانقلابية أصبح قريبا ،متمنيا الشفاء للجميع والعودة الحميدة الى "محراب البسالة والعزة والصمود لنصرة اليمن الاتحادي الجديد" حسب ما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ "

وكان اللواء العقيلي أصيب ظهر،اليوم الجمعة، جراء انفجار لغما أرضيا أثناء مرور موكبه في منطقة المهاشمة بمديرية خب محافظة الجوف و تم نقله الى المستشفى وفقا لموقع الجيش الوطني "سبتمبر نت".

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