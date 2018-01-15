محافظ تعز الجديد يعد المحافظة بتحقيق 10 أهداف.. تعرف عليها
مأرب برس ـ صنعاء
الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

وصل محافظ تعز الجديد امين أحمد محمود اليوم الجمعة إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من القاهرة بعد أن تأخر عن أداء اليمين الدستورية اسبوعين من تعيينه بسبب تأخر حصوله على تأشيرة دخول إلى السعودية.


وكان محافظ تعز استهل نشاطه بعدد من اللقاءات عقدها في القاهرة خلال الأسبوع الماضي بعدد من الشخصيات أبرزها محافظ تعز الأسبق حمود خالد الصوفي والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني وقيادة التنظيم الناصري.


وكشف المحافظ في رسالة وجهها إلى القيادة السياسية اليمنية وأبناء تعز عن برنامج عمله للمرحلة القادمة.

وتضمن برنامج العمل الذي يعتزم محافظ تعز تنفيذه التالي:

1- الاسراع في تحرير ما تبقى من المحافظة ورفع الحصار عن عاصمتها

2- إعادة بناء الوحدات العسكرية على أسس وطنية سليمة .

3- إعادة بناء المؤسسة الأمنية وتفعيل دور الشرطة في حفظ النظام والقانون.

4- إعادة مؤسسات الدولة المدنية للعمل وتفعيل دور النيابة العامة والسلطة القضائية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية للقيام بواجباتها بما يكفل ممارسة مهامها في نطاق اختصاصها.

5- الاهتمام بالخدمات الاساسية العاجلة والطارئة في انقاذ المحافظة من الأوبئة والكوارث البيئية والاهتمام بالمستشفيات العامة وانتشال السكان من براثن الحصار المدمر.

6- الاهتمام بالتعليم باعتباره اللبنة الاساس في احداث نهضة شاملة تلبي تطلعات العصر.

7- معالجة أثار الحرب وتطبيع الحياة العامة بما يكفل احداث قطيعة مع رواسب الماضي ومأٓسيه وتبعاته.

8- سرعة استكمال صرف رواتب المحافظة لجميع القطاعات المدنية والعسكرية.

9- العمل مع المنظمات المانحة والعاملة في الميدان و إعادة ترتيب وتنسيق العمل الإغاثي والبرامج الطارئة للحد من الظواهر المنتشرة بما فيها إعادة توطين النازحين والمشردين والمهجرين.

10- العمل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية على رؤية شاملة تكفل العمل بروح الفريق الواحد لانتشال المحافظة وريفها المترامي من الوضع الراهن.

 
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