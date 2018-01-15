الجيش يحرر جبل استراتيجي بالجوف

حررت قوات الجيش الوطني،اليوم الجمعة، جبل القعيطة الاستراتيجي بمديرية المتون محافظة الجوف .

وتمكنت قوات الجيش من تحرير جبل القعيطة احد الجبال بسلسلة جبال حام بعد معارك شرسة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن قائد عسكري في الجيش "ان طيران التحالف العربي شارك ابطال الجيش الوطني في تحرير جبل القعيطة واستهدف اليات وأطقم عسكرية تابعة للمليشيا الحوثية الانقلابية".

وأوضح القائد العسكري "أن جبل القعيطة يعد موقعاً استراتيجياً هاماً لكونه يعتلي السلسة الجبلية في جبهة حام وتحريره سيساهم في عملية تحرير ماتبقى من سلسلة جبال جبهة حام".