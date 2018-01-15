مأرب برس ينفرد بتفاصيل نجاة رئيس الأركان اللواء طاهر العقيلي ونوع الاصبات وأين هو الآن

نجا كل من اللواء طاهر العقيلي رئيس أركان الجيش اليمني ومعه اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف من انفجار لغم أرضي أثناء تفقدهم سير المعارك في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف , بعد عمليات التقدم الواسعة للجيش الوطني .

وكشفت مصادر خاصة مرافقة للواء طاهر العقيلي لمأرب برس "أن رئيس الأركان أصيب بجروح في ساقه اليمني ,وقد تحرك بسيارته الخاصة إلى أقرب المستشفيات في تلك المناطق الحدودية وهي إمارة نجران لتلقي العلاج , ومن المتوقع تحركه إلى الرياض أيضا .

وقالت المصادر لمأرب برس " إن لغما أرضيا انفجر بالسيارة التي كان يستقلها رئيس الأركان مع المحافظ العكيمي ولحسن الحظ كانت مصفحة مما تسبب في حدوث إصابات طفيفة لمن كانوا عليها في حين لم يصب محافظ الجوف اللواء العكيمي بأذى.

وكان برفقة رئيس الأركان في عدة سيارات كل من ائد لواء النصر ورئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء الركن أحمد محمد الولي والعميد علي محسن الهدي قائد اللواء 101 مشاة والعميد الركن طيار فيصل الجماعي مدير مكتب رئيس هيئة الاركان العامة قبل ظهر اليوم الجمعة.

وشهدت محافظة مواجهات كبيرة مع الحوثيين حث حقق الجيش الوطني تقدما كبيرا في مديرية خب والشغف , وانكسارات كبيرة لحصلت للحوثيين .

ويعمد دائما الحوثيون في زرع الألغام في المناطق التي باتوا يشعرون أنهم فقدوا السيطرة عليها , حيث قاموا بزرع عشرات الآلاف من الألغام في محافظة الجوف وحدها .