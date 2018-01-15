ترقب مواجهة نارية بين عمان والامارات في نهائي خليجي 23 .. توقيت المباراة والقنوات الناقلة
مأرب برس-تغطيات خاصة
الجمعة 05 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

يشهد استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، بعد قليل، نهائي كأس الخليج 23 بين منتخبي الإمارات وعمان، في نهائي مكرر، والذي جمع بين الفريقين بالبطولة نفسها عام 2007 والذي حسمه الأبيض لصالحه وحمل الكأس.

 

وصعد منتخب عمان إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره البحريني بهدف نظيف، فيما تأهل منتخب الإمارات إلى النهائي بعد تغلبه على نظيره العراقي 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

 

المواجهات السابقة بين المنتخبين ترجح كفة الإمارات، إذ جمع بينهما 32 لقاءً من قبل، فاز الأبيض بـ15، وانتصر المنتخب العماني بـ6 فقط، وتعادلا في 11.

 

القنوات الناقلة

 

ستكون القنوات الناقلة لتلك المباراة النهائية، الكويت الرياضية، وقناة الكويت الرياضية بلس، وقناة أبوظبى الرياضية 1، وقناة الكأس 1، وقناة دبى الرياضية، وقناة عمان الرياضية، وقناة mbc sport.

 

موعد المباراة النهائية سيكون فى الأوقات الآتية:

 

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة إقامة المباراة في الساعة 17:30 بتوقيت الكويت، 18:30 بتوقيت أبوظبي.

 

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