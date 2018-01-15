مركز الملك سلمان يوقع عقوداً تتضمن معالجة المصابين اليمنيين

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقوداً لمشاريع صحية لرعاية وعلاج المصابين اليمنيين داخل وخارج بلادهم وذلك بمقر المركز في الرياض أمس.

ووقّع العقود مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز, والتي يتم بموجبها تقديم الرعاية الصحية والطبية للمستهدفين.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبد الله المعلم, أنه جرى توقيع عدد من المشاريع التنفيذية الصحية لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين داخل وخارج اليمن بالشراكة مع مستشفى البريهي بمحافظتي تعز وعدن ومؤسسة سكوب للرقابة والتقييم والتنمية الاجتماعية، كذلك مستشفى القاضي التخصصي بنجران، حيث يتم من خلال هذه البرامج تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين اليمنيين داخل وخارج اليمن وفق المعايير الطبية لعدد 150 مصاباً لكل مستشفى داخل اليمن ولعدد 50 مصاباً خارج اليمن ليصبح إجمالي التعاقد الحالي لـ350 مصاباً، يضاف إلى ذلك الأعداد السابقة التي تم علاجها في مستشفيات القطاع الخاص داخل اليمن البالغ عددهم 3973 مصاباً.

وأكد الدكتور المعلم حرص المركز على أن تشمل برامجه الصحية جميع المحافظات اليمنية في جميع التخصصات وفق الاحتياج الفعلي بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين, إذ يأتي التوقيع استمرارا للبرامج الطبية التي يمولها ويتابعها المركز بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين. وأفاد أن إجمالي البرامج المنفذة في اليمن بلغ 822 مليون دولار شملت جميع المجالات ولكافة المحافظات اليمنية دون استثناء.

إلى ذلك، استكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية المخصصة لمديرية المعافر في محافظة تعز أمس، والبالغة 8 آلاف سلة غذائية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المركز لمحافظات اليمن كافة دون استثناء للتخفيف من معانات السكان.

كما وزع المركز 17,500 سلة غذائية في عدة مديريات بمحافظة حجة، شملت مخيمات النزوح بميدي وحرض، امتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في اليمن التي بلغت 175 مشروعاً في المحافظات اليمنية كافة.