الرئيس هادي يناقش مع السفير السعودي ملف إعادة إعمار اليمن



استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، سفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على إعادة الإعمار في اليمن محمد آل جابر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا وفي مقدمتها ملف إعادة الإعمار والوضع الإنساني في اليمن.

وأشاد هادي بإسهامات المملكة وأياديها البيضاء لدعم اليمن في مختلف المواقف والظروف بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز و الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونوه بما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليمن بمختلف مناطقها ومحافظاتها في مرحلة إعادة الأمل ومواجهة الاحتياجات الغذائية والطبية ومكافحة الأوبئة. من جانبه، عبر آل جابر عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار دعم اليمن وقيادتها الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وتأكيد مواقف دول التحالف الثابتة تجاه اليمن حتى استعادة الدولة، ووضع حد لقوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية، وما ألحقته من أضرار ومعاناة إنسانية وسفك للدماء تجاه أبناء الشعب اليمني. ولفت إلى أن مجالات التعاون واعدة والمملكة ستظل على الدوام داعمة لتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.