بن دغر :لا يمكن أن تتحقق التنمية في ظل غياب الأمن
مأرب برس-عدن
الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 10 مساءً

أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية في ظل غياب الأمن الذي يعتبر ركيزة أساسية في الحياة.

جاء ذلك خلال ترأسه ،اليوم الخميس،اجتماعاً استثنائياً للجنة الأمنية بمحافظة عدن، لبحث عدد من القضايا الأمنية واخر المستجدات.

وشدد على كافة الأجهزة الأمنية رفع مستوى الحيطة والحذر والعمل على فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ "دعا بن دغر إلى وقف كل أسباب الاحتكاك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين،مشيرا الى جهود رجال الأمن في الحد من العمليات الإرهابية وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة.

وقدمت قيادة اللجنة الأمنية شرح عن طبيعة عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة والإجراءات التي اتخذت لاستتاب الأمن في المحافظة.

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