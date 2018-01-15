حسن نصر الله يكشف عن الخيارات النهائية للحوثيين في الحرب ... وحلولهم لوقفها

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن مسلحي جماعة الحوثيين لن يستسلموا في الحرب الدائرة باليمن، في حال أصرت السعودية على عملياتها العسكرية، وقيادتها للتحالف العربي لاستعادة الشرعية.

وذكر نصر الله في حور مطول مع قناة «الميادين» التي تُبث من لبنان، إن «السعوديين يريدون نصراً دموياً مهما كانت التكلفة، بينما اليمنيين ليسوا في وارد الاستسلام».

وقال «إنه لا يوجد أفق لحلٍ سياسي في اليمن بسبب موقف السعودية، التي اعتبرها أنها لا تريد الحل وإنما الاستسلام من قبل اليمنيين». وأضاف إن جماعة الحوثيين تبدي استعدادها للقبول بحكومة وحدة وطنية وبجيش موحد وإجراء انتخابات، لكن السعودية ترفض، متجاهلاً حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي. وتتهم الحكومة اليمنية حزب الله اللبناني بدعم جماعة الحوثيين، وسبق أن أعلن