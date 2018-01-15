حسن نصر الله يكشف عن الخيارات النهائية للحوثيين في الحرب ... وحلولهم لوقفها
مأ رب برس - صنعاء
الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 08 مساءً

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن مسلحي جماعة الحوثيين لن يستسلموا في الحرب الدائرة باليمن، في حال أصرت السعودية على عملياتها العسكرية، وقيادتها للتحالف العربي لاستعادة الشرعية.

وذكر نصر الله في حور مطول مع قناة «الميادين» التي تُبث من لبنان، إن «السعوديين يريدون نصراً دموياً مهما كانت التكلفة، بينما اليمنيين ليسوا في وارد الاستسلام».

وقال «إنه لا يوجد أفق لحلٍ سياسي في اليمن بسبب موقف السعودية، التي اعتبرها أنها لا تريد الحل وإنما الاستسلام من قبل اليمنيين». وأضاف إن جماعة الحوثيين تبدي استعدادها للقبول بحكومة وحدة وطنية وبجيش موحد وإجراء انتخابات، لكن السعودية ترفض، متجاهلاً حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي. وتتهم الحكومة اليمنية حزب الله اللبناني بدعم جماعة الحوثيين، وسبق أن أعلن

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال