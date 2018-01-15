وعود رئاسية جديدة تتدفق إلى محافظة مأرب تفصيل لقاء الرئيس هادي بمحافظ مأرب
مأرب برس - خاص
الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

 

نجح اللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب في الحصول على وعود تنموية كبيرة من فخامة الرئيس هادي , تتمثل في أهم احتياجات المحافظة التي تتعلق بجوانب التنمية و خاصة وقد باتت مأرب تعد المحافظة الأكثر ازدحاما من ناحية السكان من بين المحافظات الجمهورية , وإليها تدفق النازحون من كل محافظات الجمهورية ,

حيث تشير الإحصائيات الأولية إلى تجاوز سكان مأرب 3 مليون نسمه , وبات تتصدر أهم المحافظات اليمنية , وأكثرها إنتعاشا وحركة ونشاطا , ويطق عليها عاصمة المقاومة الشعبية .

وفي اللقاء أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، اهتمامه والحكومة بمحافظة مأرب وايلائها الرعاية والاهتمام الذي تستحقه من حيث الخدمات والبنى التحتية في إطار اهتمامات الحكومة بمختلف محافظات الوطن المحررة والتي تضطلع بدورها الوطني في بناء وتأسيس لبنات الدولة الاتحادية العادلة.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته ،صباح اليوم الخميس،لمحافظ مأرب اللواء سلطان العراده الذي وضعه امام جملة الأوضاع التي تشهدها المحافظة والإنجازات والطموحات التي يتطلع اليها الجميع.

 
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