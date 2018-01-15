قائد عسكري في الجيش الوطني: سنفاجئ الانقلابيين في معقلهم
مأرب برس-متابعات
الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

 

أكد قائد عسكري كبير في الجيش الوطني أن قوات الجيش الوطني حققت أهداف الخطة الأولى من تحرير مديرية خب الشعف في محافظة الجوف شمالي البلاد بنسبة 100%.

وقال قائد اللواء الأول حرس حدود في الجيش الوطني، العميد هيكل حنتف أن خطة تحرير خب الشعف تضمنت تجزئة في تحقيق الأهداف، الأمر الذي أربك ميليشيات الحوثي الانقلابية وفقدت إمكانيات الصمود أمام ضغط قوات الجيش الوطني.

وكشف في تصريح لموقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على ما يقارب 2400 كيلومتر مربع من أيدي الميليشيات الحوثية.

وأشار العميد حنتف الى أن طلائع لقوات الجيش الوطني وصلت في ميمنة الجبهة إلى جبل فراص المطل على مديرية كتاف، إحدى مديريات محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في صفوف مقاتليهم بينهم قيادات وأسر اعداد كبيرة من عناصرها.

وأكد القائد في الجيش الوطني أن الجيش الوطني لديه الكثير من الأعمال القتالية التي ستفاجئ بها المليشيا في عقر تجمعاتها .

وتعد مديرية خب والشعف شمال الجوف هي الأكبر بين مديريات المحافظة وتشكل نسبة 82% من المساحة الكلية لمحافظة الجوف.

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