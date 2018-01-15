نجل شقيق «صالح» ينفي مقتل عمه برصاص الحوثيين ويروي رواية جديدة لمقتله

نفى نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل «علي عبدالله صالح»، أن يكون الأخير قد قتل برصاص «الحوثيين»، لافتا إلى أن عمه قتل نتيجة سقوط قذيفة مدفعية على رأسه خلال المعركة.

وفي تدوينة له على موقع «تويتر»، قال «توفيق صالح عبدالله صالح»: «الشهيد الحي علي عبدالله صالح، قاتل ببندقه هو ومن معه، المهاجمين الكهنوت، ولم يقتل بالرصاص واستشهد بشظايا المدفعية في رأسه التي أصابت عدة مرات سقف المبنى الذي كان يقاتل منه».

وأضاف: «على إثرها (القذيفة الصاروخية) نقل ابنه مدين مجروح في حالة غيبوبة، والرصاص التي في جسد الزعيم تمثل حقد وقذارة الحوثي».

وهذه روايات جديدة لمقتل «صالح»، على أيدي «الحوثيين»، مطلع الشهر الماضي، في أعقاب الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء، عقب دعوة الرئيس السابق الشعب اليمني للانتفاض ضد «الحوثيين»، الذين تحالف معهم لأكثر من عامين ونصف العام، ضد الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» وحكومته.