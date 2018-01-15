احصائية تكشف حجم الخسائر الفادحة التي يتكتم عليها اعلام الحوثي

أعلن الجيش الوطني اليوم الخميس مقتل 1739 حوثيا، بينهم 147 قياديا ميدانيا، في جبهة ميدي بمحافظة حجة خلال العام الماضي 2017م.

وكشفت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في إحصاء للعمليات العسكرية خلال 2017م، أن 3150 حوثيا أصيبوا في المعارك الدائرة في ذات الجبهة، فضلا عن أسر 14 مقاتلًا.

ولفت الإحصاء إلى أن أبرز المناطق المحررة خلال العام الماضي هي البريد والقماحية، ووادي ابن عبدالله والكتف وشرق ميدي.

ولا يعلن الحوثيون عن اعداد قتلاهم ويكتفون بتمجيد بعض قياداتهم الذين يلقون مصرعهم في المعارك وقصف الطيران.

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