تركيا توضح ملامح سياستها الخارجية في 2018 وتكشف عن «سياسة فعالة» ستتبناها تجاه اليمن

قالت تركيا، إنها ستستمر في اتباع سياسة خارجية مبنية على أساس رفع القيم الإنسانية ونصرة المظلومين في المنطقة وكافة أرجاء الأرض.

وتحدث وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، الأربعاء، عن ملامح سياسة بلاده الخارجية في 2018، ولا سيما المتعلقة منها بالقدس، وأزمة التأشيرات مع الولايات المتحدة، ومواقف دولة الإمارات تجاه تركيا، والوضع في إدلب السورية.

جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في العاصمة أنقرة لسرد سياسات بلاده الخارجية في العام الجديد، بحسب وكالة «الأناضول».

وأوضح «جاويش أوغلو»، أن بلاده تتبع سياسة خارجية مبنية على تعزيز القيم الإنسانية في العالم، وتطبق مبدأ باني تركيا الحديثة «مصطفى كمال أتاتورك» الداعي إلى نشر السلام في الداخل والخارج.

وشدد على أن «السياسة الخارجية لبلاده تولي اهتماما خاصا لرعاية المصالح القومية التركية».

وفيما يتعلق بالأزمة القائمة في اليمن، قال «جاويش أوغلو»، إن الحرب في هذا البلد تحولت إلى مأساة إنسانية حقيقية، وإن «العالم بات يدرك بأن الحرب لن تكون وسيلة لإحلال السلام في اليمن».

وأضاف أن بلاده ستتبنى سياسة فعالة تجاه اليمن خلال العام الجديد، وستعمل على تفعيل الحل السياسي فيه.

وذكر «جاويش أوغلو»، أيضا أن أنقرة ستستمر في دعم الحلول السياسية للأزمة الخليجية الحاصلة بين قطر وعدد من الدول العربية، ودور الوساطة الذي تقوم به الكويت.