مقتل نحو 50 حوثيا وجرح 100.. معارك عنيفة بالحديدة والقوات الحكومية تقتحم معاقل الحوثيين بحيس وتحاصرهم بالهاملي وتقطع خطوط الامداد
مأرب برس ـ خاص
الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

سقط أكثر 100 من مسلحي جماعة الحوثي بين قتيل وجريح، بغارات للتحالف العربي ومعارك مع القوات الحكومية بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

مصادر عسكرية قالت لـ”مأرب برس“، ان قوات الجيش الوطني اقتحمت، اليوم الخميس، معاقل الحوثيين بين الخوخة وبلدة حيس، بعد معارك عنيفة سقط فيها عشرات الحوثيين.

وأشارت المصادر الى ان قوات الجيش الوطني تمكنت من قطع خط إمداد ميليشيات الحوثي الإنقلابية بين تعز والحديدة جنوب مدينة حيس.

المصادر ذاتها أكدت إن القوات الحكومية تقدمت إلى منطقة عرفاف والسعيدية ومفرق المخا، جنوبي الحديدة، وسيطرت على طريق رئيسي للحوثيين.

وقالت المصادر ان القوات الحكومية سيطرت على عدة مواقع ومزارع في مديريتي الخوخة وحيس، منوهة إلى إن الحوثيين أصبحوا محاصرين في الهاملي والنجيبة التابعتان إدارياً لمحافظة تعز.

الى ذلك، قتل العشرات من مسلحي الحوثي في غارات شنتها طائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية خلال الساعات ال24 الماضية، على مواقع في محافظة الحديدة.

ونفذت طائرات التحالف العسكري تسع غارات ليل الاربعاء الخميس وصباح الخميس ضد مواقع للمتمردين الحوثيين.

وأكدت مصادر طبية في أربعة مستشفيات في مدينة الحديدة مركز المحافظة، مقتل 36 متمرداً في هذه الغارات، بينما وصل عدد المصابين الى 60 متمرداً.

 
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