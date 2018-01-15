الأمم المتحدة تؤكد أنها  تسعى لإجاد حل سياسي في اليمن

أكدت الأمم المتحدة ،مساء الأربعاء،أنها تعمل من أجل استئناف التفاوض بين اطراف الصراع في اليمن وستواصل العمل لتحقيق هذا الغرض .

وتعهد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام، بمواصلة العمل على إقناع أطراف الصراع في اليمن بالعودة إلى طاولة المفاوضات بحثا عن حل سلمي للأزمة المتصاعدة منذ مطلع العام 2015.

وقال لصحفيين في نيويورك "إن موقفنا من الأزمة كما هو لا يوجد حل عسكري، ويتعين على جميع أطراف الصراع الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل".

وأضاف «المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جاهز تماما، خلال هذا الشهر ، لتقديم إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، حال أن يطلب منه أعضاء المجلس ذلك».

ورعت الأمم المتحدة ثلاث جولات للمفاوضات، انتهت في أغسطس 2016، دون تحقيق أي تقدم .