سبأفون ترعى حفل تكريم محافظة لحج لطلابها الأوائل 

أقام مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج حفلاً تكريمياً للطلاب الأوائل على مستوى المحافظة بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ومحافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي والدكتور محمد الزعوري مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وعدد كبير من المسؤولين والمهتمين.

وشهد الحفل الذي كان برعاية رئيسية من شركة سبأفون عدد من الفقرات الفنية والكلمات الخطابية التي أكدت على ضرورة إقامة مثل هذه الإحتفالات للإحتفاء بالمتفوقين والمبرزين من الطلاب على مستوى المحافظة لما لذلك من أثر كبير في تشجيع هذه الفئة ودفعها لمواصلة النجاح.

و في ختام الحفل تم تكريم الطلاب الأوائل بالجوائز المالية والهدايا التحفيزية.

ويأتي الحفل تواصلا لحملة #اليمن_تجمعنا_سبأفون ، وهي الحملة المجتمعية التي أطلقتها الشركة مطلع العام الحالي.