خطة عسكرية للانقضاض على الحوثي في معقله ومسئول في الشرعية يكشف اماكن تنقل وتواجد عبدالملك

كشف مسئول في الشرعية اليمنية عن خطة للجيش اليمني والتحالف العربي، لشن عملية عسكرية واسعة في محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي خلال العام الجاري.

وقال هادي طرشان، محافظ محافظة صعدة في الحكومة الشرعية لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن قوات الجيش الوطني (القوات الحكومية) أعادت تطوير الخطط العسكرية بشأن مسرح العمليات في محافظة صعدة بالتنسيق مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأضاف " لدينا الان خطة عسكرية جديدة للعام الجاري.. نأمل بان تحسم المعركة في صعدة قبل نهاية العام".

وكانت القوات الحكومية قد شنت العام المنصرم عمليات عسكرية في محافظة صعدة واستعادت عدد من المناطق المهمة، وتمركزت القوات في الاطراف الشمالية والشرقية والغربية من المحافظة.

وأوضح طرشان أن القوات "حققت تقدما خلال الفترة الماضية ثلاث محاور رئيسية .. في محور البقع حيث يقع منفذ البقع البري بين اليمن والسعودية، بالاضافة إلى التقدم في جبهة علب بمديرية باقم، وكذا تأمين الخط الرئيس الرابط بين محافظتي صعدة والجوف".

واردف قائلا "هذا التقدم شكل ضغطا كبيرا على المليشيا، وسيمهد الطريق للتقدم السريع امام القوات في استعادة صعدة خلال الفترة القادمة".

وأشار المسئول اليمني إلى أن مليشيا الحوثي تدير عملياتها ضد القوات الحكومية من محافظة صعدة، وان تحرير المحافظة الان ضمن الاولويات في مهام الجيش الوطني.

وعن تواجد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، لفت طرشان إلى أن المعلومات تؤكد ان الحوثي في حالة تنقل بين محافظات صعدة وحجة وعمران (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، خوفا من استهدافه من قبل طيران التحالف العربي.

وصعدة معقل جماعة الحوثي في اقصى الشمال اليمني، وتسيطر الجماعة على العاصمة صنعاء وتخوض معارك ضد القوات الحكومية في عدد من المحافظات اليمنية.

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