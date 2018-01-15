ضربة جوية  مباغته تقصم ظهر الحوثيين في أحد مراكزهم القيادية
مأ رب برس - صنعاء
الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 01 مساءً

 

استهدفت مقاتلات التحالف العربى، فجر اليوم الخميس، مركزا قياديا للميليشيات الحوثية فى جبهة الساحل الغربى لمحافظة الحديدة شمال غربى اليمن.

إلى ذلك تقدمت قوات الجيش والمقاومة تقدمت نحو مركز مديرية حيس جنوب الحديدة، وسط احتدام المعارك ضد ميليشيات الحوثى وتكبيدها خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد وفرار العشرات من عناصرها فى اتجاه الحديدة.

جاء ذلك بعدما تمكن الجيش اليمنى من السيطرة الكاملة على عدد من المناطق القريبة من مركز مديرية حيس خلال الساعات الماضية، بدعم من المقاومة الشعبية وطيران التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية.

واستكملت قوات الجيش اليمنى - بإسناد من مقاتلات التحالف العربى - تحرير قرية السعيدة وجسر عرفان ووادى ظمى جنوب مدينة حيس، فيما تواصل وحدات أخرى من الجيش تمشيط مساحات واسعة من المزارع الواقعة بين الخوخة وحيس.

وتشهد الميليشيات الحوثية انهيارا متسارعا فى ظل استمرار تقدم الجيش الوطنى نحو مركز مديرية حيس، التى يفصلها عن مناطق تواجد الجيش حوالى 4 كيلومترات.

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