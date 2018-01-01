طارق صالح يظهر تأكيدا لاخبار عدم مقتله ويرد على صحفي في الرئاسة اليمنية

ظهر العميد طارق نجل شقيق صالح لاول مرة بعد انباء سابقة تحدثت عن مقتله واخرى قالت انه وصل الامارات مؤخرا .

وأعلن العميد طارق محمد عبدالله صالح فجر اليوم الخميس، أنه ما يزال على قيد الحياة، بعد تأكيدات عن مقتله مع عمه، الرئيس السابق علي عبدالله صالح، خلال المعارك ضد الحوثيين، في صنعاء، مطلع الشهر الماضي.

وجاء ذلك من خلال تعليق له على تغريدة الصحفي في الرئاسة اليمنية مختار الرحبي، التي قال فيها الأخير، إن طارق لجأ إلى قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في مدينة عدن، بعد فراره من صنعاء.

وعلّق عليه طارق بـ«جدتك»، في إشارة إلى تهكمه ونفيه لحديث الرحبي.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها طارق أنه ما يزال على قيد الحياة، بعد أن تحدثت تقارير مؤكدة على أنه قُتل برصاص الحوثيين، في منزل عمه إبان قيادته للمعارك ضد الحوثيين.

وما أكد خبر مقتله، هو أن شقيقه يحيى محمد عبدالله صالح، وهو رئيس أركان حرب قوات الأمن المركزي السابق، أصدر بيان نعي حول مقتل طارق.

وفي وقت سابق كشفت مصادر دبلوماسية خليجية لـ«مأرب برس»، عن وصول العميد طارق محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس السابق وقائد معارك ما عرف بـ«انتفاضة صنعاء»، ضد مليشيا الحوثي، إلى عاصمة خليجية.

وقالت المصادر ان «العميد طارق، وصل، مساء الثلاثاء، الماضي الى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يقيم عدد من أفراد أسرته، ومنهم نجل الرئيس السابق «أحمد».

و أكدت مصادر «مأرب برس»، وصول نجل شقيق صالح الى سلطنة عمان بعملية تهريب معقدة، حيث سلك عدة منحدرات جبلية وشعاب متعددة عبر قبيلة خولان حتى وصل مأرب، ومن ثم تم تهريبه إلى عمان».

ويبدو ان طارق صالح تخلف عن القتال اثناء احتدام المعارك في صنعاء وفر هاربا بعد تشديد الحوثيين الخناق على صالح قبل ان يقتلوه.

قناتنا في تليجرام

https://telegram.me/marebpress1