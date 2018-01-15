التحالف العربي: الحوثيون يفشلون في إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اراضي المملكة
مأرب برس
الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 10 مساءً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ،اليوم الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الأراضي السعودية الجمعة الماضية.

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات باتجاه المملكة بلغت نحو 86 صاروخاً.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي أن غارات التحالف تواصل بدقة استهداف مجاميع الميليشيا وترسانتها من الأسلحة، لافتاً إلى أن غارات دقيقة استهدفت كهوف تخزين صواريخ باليستية في جبل النهدين بصنعاء.

وأشار المالكي الى أن الميليشيات الحوثية تزرع الألغام في الممرات البحرية التجارية، موضحاً في الوقت ذاته بالصور مواقع تخزين الأسلحة والصواريخ في الكهوف.

وأكد المالكي أن جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات.

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