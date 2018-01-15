بن دغر: وحدة المكونات العسكرية والأمنية تحت قيادة الشرعية شرط لتحقيق النصر
مأرب برس-عدن
الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 مساءً

أكد رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر أن وحدة المكونات والوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة الشرعية الممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية شرط لتحقيق النصر العسكري والسياسي، وشرط لتحقيق الاستقرار والأمن قبل النصر وبعده.

قال في كلمته التي القاها،اليوم الأربعاء، خلال ترأسه،الجلسة الاولى لمجلس الوزراء للعام 2018 " لقد بذلت الحكومة جهودها في اتجاهين رئيسيين، تحسين حالة الأمن في المناطق المحررة في ظل سلطات متعددة، وأعمال تخريبية للمنظمات الإرهابية، وانقلابا على الشرعية، وتوفير ما يمكن توفيره من المال لاستمرار الخدمات في مستوى معقول، وخاصة خدمات الكهرباء والماء والتعليم، والصحة، والنظافة".

وأضاف بن دغر "أن الاستقرار والأمن في عدن وكل المحافظات المحررة لا يمكن تحقيقه في ظل سلطات أمنية متعددة الولاء والتبعية المالية والقيادات والهياكل المتنافرة والمتناحرة أحياناً".

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