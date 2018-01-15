ملالي وعمائم إيران يلجئون إلى استخدام نفس حيل الحوثيين لقمع الثورة الشعبية ضدهم .. وهذه خطواتهم

لجأ نظام الملالي والعمائم في إيران إلى استخدام نفس الحيلة التي استخدمها الحوثيون في اليمن عقب تصفيتهم للرئيس السابق لشل الحراك الشعبي المتصاعد ودعوات التحرك للإطاحة بهم عبر مواقع التواصل , حيث لجأ طهران إلى تقليص سرعة الإنترنت أو حجب الخدمة بالكامل في غالب مناطق البلاد، وهو ما يبدو أنه محاولة لتطويق المظاهرات المتصاعدة.

ونقل موقع “زميت” الإيراني المعني بأخبار التكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، بأن “سرعة الإنترنت تراجعت بشكل كبير، ووصلت إلى نسبة 50% منذ مساء أمس الإثنين”.

وأضاف أن “الكثير من الإيرانيين لم يتمكنوا من دخول الشبكة فضلًا عن حجب كامل لبرامج تجاوز الحجب (VPN)”.

واعترف وزير الاتصالات الإيراني، محمود جهرمي، بوجود "مشاكل عانت منها شبكة الإنترنت"، بالإضافة إلى “القيود المفروضة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها التلغرام وانستغرام”.

يشار إلى أن الخطوات التي تطبق حاليا في إيران تم تطبيقها في اليمن على يد النسخة الإيرانية منهم "شيعة الشوراع".

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية، فيما أعلنت السلطات الحكومية أن عدد المعتقلين تجاوز 600 شخص، بينهم قادة للمتظاهرين.

وسقط حتى الآن جراء القمع الذي ووجهت به المظاهرات نحو 22 قتيلًا على الأقل، معظمهم من المدنيين في محافظات مختلفة بينها أصفهان وطهران ولرستان وقزوين.