طلاب اليمن في مصر يطالبون بصرف الرسوم الدراسية
مأرب برس
الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً
 

نفذ عشرات الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات المصرية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف الرسوم الدراسية التي توقفت منذ ثلاثة أشهر.

وقال الطلاب في بيان صادر عنهم "إنه نظراً لعدم استجابة السفارة لصرف الرسوم الدراسية وإنهاء احتجازها في حساب السفارة لأغراض لا أحد يعلمها ،تعرض الطلاب للتوقيف عن الدراسة".

وأوضح البيان ان الطلاب تعرضوا للتوقيف والطرد بسبب عدم دفع الرسوم للجامعات،مطالبا بصرف الربع الثالث ومستحقات المنزلين من الربع الثاني أسوة بالدول الأخرى.

وناشد الطلاب الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد بن دغر بسرعة التوجيه للسفارة بضرورة سداد الرسوم الدراسية للعام الماضي في أقرب وقت .

وحمل البيان السفير اليمن في مصر محمد مارم والملحق الثقافي وطاقم السفارة المسؤولية كاملة حيال ما تعرض له الطلاب من توقيف عن الدراسة بسبب عدم دفع الرسوم للجامعات.

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