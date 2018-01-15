قوات الجيش تتقدم في ثاني مديريات الحديدة ومسافة 4 كيلو تفصلها عن مركزها .. اخر المستجدات
مأرب برس -تغطيات
الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

واصلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، اليوم الاربعاء، تقدمها نحو مركز مديرية حيس، جنوب الحديدة.

 

وطبقا لما نقله مأرب برس عن المركز الاعلامي للقوات المسلحة فان المعارك محتدمه ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار العشرات من عناصر في اتجاه الحديدة.

 

واستكملت قوات الجيش الوطني وباسناد من مقاتلات التحالف العربي من تحرير قرية السعيدة وجسر عرفان ووادي ظمي جنوب حيس، فيما تواصل وحدات اخرى من الجيش تمشيط مساحات واسعة من المزارع الواقعة بين الخوخة وحيس، تتمترس فيها عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية.

 

وتشهد الميليشيات الانقلابية انهياراً متسارعا في ظل استمرار تقدم الجيش الوطني نحو مركز مديرية حيس التي يفصلها عن مناطق تواجد الجيش حوالي 4 كيلومتر.

 

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