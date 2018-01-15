قتلى وجرحى في صفوف المليشيا في البيضاء
مأرب برس
الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

شنت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء،اليوم الأربعاء، هجوما على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية بمنطقة المستحيلة ببلاد ال الجوف في مديرية القرشية في البيضاء .

وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوث الانقلابية اضافة الى اعطاب مدرعة pmp واغتنام كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة.

الى ذلك اسر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ،اليوم، قيادي حوثي بمحافظة البيضاء واثنين اخرين في منطقة الجملية بمديرية ناطع.

وذكرت المصادران القيادي الحوثي واثنين اخرين تم اسرهم في كهف كانوا يختبئون فيه بمنطقة الجملية التي تم تحريرها قبل أسبوع.

في السياق شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم عدة غارات جوية استهدفت خلالها مواقع المليشيا الانقلابية في مديريتي ناطع ونعمان واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

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