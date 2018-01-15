بيان ناري من المقاومة الايرانية يتوعد باسقاط «نظام الملالي » ويتحدث عن انتفاضة عارمة لن تتوقف
مأرب برس -تغطيات
الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

توعدت المقاومة الايرانية باسقاط نظام الحكم الحالي والاستمرار في الانتفاضة حتى تحقيق هذا الهدف. 

 

وقال مهدي عقبائي، عضو “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، إن ما وصفها بالانتفاضة العارمة المستمرة منذ نحو أسبوع في البلاد ستسمر حتى إسقاط “نظام الملالي”.

 

وأضاف في بيان صحافي أن “تظاهرات المواطنين مستمرة في مدن إيرانية كثيرة، حيث اشتبك المتظاهرون الذين رفعوا شعارات مناهضة للنظام مع قوات الأمن في بعض المناطق”.

 

ودعا عقبائي مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى “إدانة الجريمة ضد الإنسانية من قبل الملالي الحاكمين في إيران، واتخاذ خطوات دولية فاعلة للتصدي لقمع انتفاضة الشعب الإيراني”.

 

واختتم عقبائي بالقول: “هذه الانتفاضة العارمة ستبقى مستمرة بعزيمة وإرادة الشعب الإيراني وبالجهود الدؤوبة للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق حتى إسقاط النظام”

 

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