الرئيس هادي: جهود الشعب اليمني موحدة في مواجهة مليشيا الحوثي
مأرب برس
الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

قال الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية :إن جهود الشعب اليمني اصبحت اليوم موحدة في مواجهة مليشيا الحوثي الايرانية.

وأضاف خلال لقائه ،اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي لدى اليمن" إن مليشيا الحوثي الانقلابية جلبت للبلد الخراب والدمار وسفكت الدماء ودمرت البنية التحتية وتسببت في أوضاع اقتصادية وإنسانية غاية في الصعوبة".

وبحسب وكالة "سبأ " لفت الرئيس هادي الى تجربة الحوارات السابقة مع الحوثيين وتنصلهم المستمر من اَي توافق أو اتفاق يتم التوصل اليه.

وأكد الرئيس أن مليشيا الحوثي تغدر بكل من يختلف معهم في توجهاتهم الإقصائية والعدوانية والتي كانت اخرها احداث صنعاء مع شركائهم السابقين.

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