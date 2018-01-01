الامم المتحدة تحذر موظفيها من «نقاط تفتيش» حوثية تم استحداثها
مأرب برس-صنعاء
الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

دعت الأمم المتحدة موظفيها في اليمن إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم بين صنعاء ومحافظات أخرى، محذرة من وجود "تهديدات محتملة على سلامتهم"، حسب ما أفاد مصدر في مكتب المنظمة الدولية باليمن.

 

وقال المصدر لوكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية "إن عددا من نقاط التفتيش غير القانونية استحدثت في الآونة الأخيرة في الطرق الرابطة بين العاصمة صنعاء ومحافظات عمران وحجة والحديدة".

 

وأضاف أنه "استنادا إلى تقييم المخاطر الأمنية المحدثة، فإن ذلك يدل على نوع من التهديد على بعثة الأمم المتحدة وموظفيها".

 

وأكد المصدر أن مكتب الأمم المتحدة باليمن حث جميع الموظفين الدوليين والمحليين العاملين في المنظمات التابعة لها إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات في أثناء تنقلهم في مهامهم والسفر بشكل خاص.

 

كما نصح المكتب الموظفين في حال وقوع أي حادث الاتصال بالوحدة الأمنية وغرفة العمليات حتى يتسنى تقديم المساعدة والدعم على الفور، حسب المصدر.

 

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