قذائف صاروخية قادمة من اليمن تسقط ضحايا في السعودية
مأرب برس وكالات
الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 صباحاً

 

أفادت مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان بجنوب غرب السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن مقيم باكستاني لقي حتفه إثر سقوط قذائف صاروخية، مصدرها الأراضي اليمنية، على محافظة الحرث الحدودية.

وأوضح الناطق الإعلامي للمديرية، المقدم يحيى القحطاني، عبر الصفحة الرسمية للمديرية العامة للدفاع المدني في المملكة، أن "فرق الدفاع المدني باشرت، ‏مساء اليوم ‏الثلاثاء، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية، أطلقتها المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ‏الحُرّث، نتج عنها ‏وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية".

وأشار القحطاني إلى تضرر ‏ثلاث منازل ومركبة نتيجة الانفجارات، منوهاً إلى أن الجهات المعنية في المحافظة باشرت بتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكانت إطلاقات مشابهة من الأراضي اليمنية تجاه المناطق الحدودية السعودية، في أوقات سابقة، أسفرت عن مقتل عشرات المواطنين والمقيمين الأجانب، وإصابة الكثيرين؛ فضلاً عن تضرر منازل ومدارس ومنشآت مدنية وعامة.

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