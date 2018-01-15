التقى وكيل وزارة الشباب والرياضة صالح الفقيه ،اليوم الثلاثاء، في محافظة مأرب برابطة الرياضيين النازحين برئاسة عمرو المهدي، واعلن خلال اللقاء تدشين انشطة الرابطة الرياضية للنازحين في مختلف الالعاب للعام 2018م والتي تنفذ بالتعاون مع الوزارة.

وقد أثنى الوكيل الفقيه على الجهود التي تبذلها رابطة الرياضيين النازحين من اجل انتشال واقع النشاط الرياضي في محافظة مأرب والمحافظات المحررة والرياضيين النازحين اليها من المحافظات الأخرى بسبب سلوكيات وانتهاكات مليشيا الانقلاب الحوثية.

وأشاد بالتضحيات التي قدمها الشباب الرياضيون في سبيل رفض الانقلاب ومقاومة المشروع الحوثي الايراني والدفاع عن الجمهورية والشرعية، حيث قدم القطاع الرياضي العديد من الشهداء والجرحى من الرياضيين.

وأكد الفقيه على أن الوزارة ستقدم الدعم اللازم وفقا للإمكانيات لكل المبادرات الخلاقة والبناءة خصوصا التي تستهدف النازحين.

من جهته أكد رئيس الرابطة أن النشاط الرياضي سيشمل النازحين المتواجدين في مأرب والجوف وحضرموت ومخيم الخانق بصنعاء بهدف اعادة تأهيلهم رياضيا في مختلف الأنشطة الرياضية التي كانوا يمارسوها قبل اجتياح المليشيا الحوثية للمدن وتعطيل كل مجالات الحياة.

وكانت رابطة الرياضيين النازحين قد وجهت نداء لكل الرياضيين النازحين في مأرب والمحافظات الأخرى المحررة التواصل مع قيادة الرابطة للمساهمة في إعادة عجلة النشاط الرياضي في مختلف الألعاب.