ترامب يؤجج الحرب في ايران ويكشف أحد فضائح اوباما
مأرب برس
الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 مساءً

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ،اليوم الثلاثاء، بالنظام الإيراني "الوحشي والفاسد".

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر" : الشعب الإيراني تحرك أخيراً ضد النظام الإيراني المتوحش والفاسد.

" وأضاف: "كل الأموال التي أعطاها أوباما بحماسة لهم ذهبت إلى تمويل الإرهاب وإلى جيوبهم"،

وأشار ترمب الى أن المواطنين في إيران "لديهم القليل من الطعام والتضخم كبير ولا حقوق للإنسان".

وختم تغريداته مؤكداً أن الولايات المتحدة تراقب بتمعن ما يجري على الساحة الإيرانية.

وكان ترمب وغرد في وقت سابق حول التظاهرات الإيرانية، قائلاً: "الشعب الإيراني العظيم تعرض للقمع لسنوات كثيرة. فهم جياع للطعام والحرية، إضافة إلى حقوق الإنسان، لقد تم سلب الثروة في إيران.. لقد حان وقت التغيير".

واتسعت رقعة الاحتجاجات الإيرانية لتشمل العديد من المحافظات الإيرانية، في خامس يوم من الانتفاضة الإيرانية الاثنين، فيما سقط أكثر من 20 قتيلاً من المتظاهرين و3 من رجال الأمن، وتم اعتقال أكثر من 400 متظاهر في 3 أيام، بحسب ما أعلن التلفزيون الإيراني الثلاثاء.

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