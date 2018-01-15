المقدشي: مليشيا الحوثي في حالة انهيارات متواصلة

أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد المقدشي أن مليشيا الحوثي الانقلابية تحصد الانتكاسات المستمرة في مختلف الجبهات وهي في انهيارات متواصلة.

وقال "ان المؤسسة العسكرية باتت اليوم أكثر قوة وقدرة وتنظيما وتدريبا، وهي الضامن لبناء دولة مدنية تقوم على العدل والمساواة وتحفظ كرامة المواطن ومكافحة الجماعات والميليشيات الارهابية وحماية أمن اليمن ودول الجوار والمنطقة "،

وبحسب وكالة "سبأ" أكد المقدشي أن التقدم العسكري سيستمر حتى تحرير كل شبر من الوطن وتطهير اليمن من الميليشيا الكهنوتية.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء المقدشي الخطوط الأمامية في جبهة اليتمة بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف للاطلاع على سير العمليات العسكرية والانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني.