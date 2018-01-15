عمان تهزم البحرين وتصل نهائي خليجي 23

وصل المنتخب العماني للمباراة النهائية لبطولة كأس الخليج المقامة في الكويت .

وبلغت عمان نهائي البطولة بفوزها قبل قليل على البحرين بهدف دون رد سجله مهاجم البحرين في مرماه بالخطأ قبل انتهاء الشوط الاول.

وشهد الشوط الاول سيطرة عمانية كاملة وتراجع منتخب البحرين في مناطقه .

وفي الشوط الثاني اجرى مدرب البحرين ثلاثة تبديلات هجومية استطاع فريقه تشكيل ضغط قوي واضاع للاعبوه عديد فرص دون ترجمتها الى اهداف.

وينتظر منتخب عمان الفائز من المباراة القادمة بين العراق والامارات بعد قليل.

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