الفريق علي محسن الأحمر يطالب الإدارة الأمريكية بعدة مطالب ويضعهم أمام هذه الحقائق  

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح رفض المواطنين بكل فئاتهم لميليشيا الحوثي الإيرانية وسلطتها التي أذاقت اليمنيين الويلات.

وأوضح نائب رئيس الجمهورية بأن الدعم الذي تقدمه إيران لجماعة الحوثي أسهم كثيراً في مضاعفة معاناة اليمنيين وشكل، ولا يزال، خطورة على الأمن المحلي والإقليمي والدولي، كما أن التدخل الإيراني أفشل الكثير من جولات السلام التي خاضتها الشرعية برعاية الأمم المتحدة ممثلة بمبعوث أمينها العام لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.

جاء هذا خلال لقائه اليوم القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن آنا اسكرو هيما موقف الولايات المتحدة الداعم للشرعية.

كما طالب نائب الرئيس بمزيد من الضغط على إيران، التي تشهد اليوم حراكاً شعبياً بسبب سياساتها الإجرامية بحق مواطنيها وبحق أبناء الشعوب العربية والإسلامية، مؤكداً حرص الشرعية على تحقيق السلام الدائم المرتكز على مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي.

وأشار نائب الرئيس إلى الأوضاع التي تعيشها اليمن بفعل الانقلاب الحوثي على السلطة من انهيار اقتصادي متردي وأوضاع أمنية وصحية وإنسانية صعبة، منوهاً

كما أكد نائب رئيس الجمهورية حرص القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية على حشد الطاقات والجهود لمختلف القوى السياسية بمافيها المؤتمر الشعبي العام الذي تعرض لهجمة واعتداءات شرسة، وأشراك الجميع بما من شأنه استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

وحمل الفريق محسن نائبة السفيرة التهاني للقيادة الأمريكي ولنظيره نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2018.

من جانبها جددت القائمة بأعمال السفير الأمريكي تأكيد بلادها على دعم الشرعية وحرصها على مصلحة أبناء الشعب اليمني، معبرة عن سرورها بلقاء نائب الرئيس الذي يأتي في إطار تدارس الحلول المناسبة لحقن دماء اليمنيين وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية.