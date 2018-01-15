فيما الحوثيون يفرجون عن أحد الصحفيين.. سلطات عدن تعتدي على صحفيي ”سبأ“ والنقابة تستنجد

عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين، عن ادانتها واستنكارها الشديد، لتهديدات وكيل محافظ محافظة عدن (جنوب اليمن) للصحفيين العاملين في وكالة (سبأ) الرسمية بالمحافظة.

وقال فرع النقابة بعدن في بيان لها حصل "مأرب برس" على نسخه منه، إنها تلقت بلاغاً من عدد من الصحفيين العاملين في وكالة الأنباء اليمنية سبأ - فرع عدن يشكون فيه من قيام وكيل محافظة عدن الدكتور رشاد شايع بالتهجم عليهم وتهديدهم وقيادة الوكالة بألفاظ غير لائقة بمسؤول في السلطة التنفيذية".

وقال صحفيو الوكالة بعدن في بلاغ للنقابة، أن وكيل محافظة عدن المذكور أعلاه كرر عملية الاعتداء والتهجم عليهم ومضايقتهم أثناء تواجده في العاليات التي يقومون بتغطيتها، متهماً لهم بنشر أخبار غير صحيحة لبعض المسؤولين دون الرجوع لقيادة المحافظة للاطلاع عليها واجازتها.

وطالبت نقابة اليمنيين في بيانها وزارة الاعلام وقيادة وكالة سبأ بالرياض ودولة رئيس الوزراء بالتدخل لوقف تصرفات الدكتور رشاد شايع وكيل محافظة عدن والتعامل معهم بروح المسؤولية الوطنية التي يؤدونها اثناء ممارستهم لمهامهم العملية والكف عن مضايقتهم وتهديدهم.

كما دعت النقابة مجلس النقابة واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل لحماية الصحفيين في وكالة سبا بعدن وتحمل النقابة الدكتور رشاد شايع مسؤولية ما سيحدث للصحفيين في الوكالة من اية اعتداءات تحدث لهم مستقبلاً.

الى ذلك، أعلن مصدر حقوقي في العاصمة صنعاء، إن مسلحي جماعة الحوثيين أفرجوا أمس الاثنين، عن أحد الصحفيين المختطفين في سجون الجماعة منذ أكثر من عام ونصف، بالعاصمة صنعاء.

وقال المصدر إن الحوثيين أفرجوا عن الصحفي عبدالاله عباد، بضمانة حضورية، مع استمرار محاكمته، مشيراً إلى أن أسرة عباد ربما قد تكمون دفعت فدية مالية.

وحتى اليوم ما يزال 20 صحفياً مختطفون في سجون الحوثيين.