مصادر عسكرية تكشف عن مقتل 5 من قيادات الحوثيين.. الأسماء
مأرب برس ـ متابعات خاصة
الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

كشفت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 5 من قيادات مليشيا الانقلاب الحوثية، في معارك مع القوات الحكومية في جبهات مختلفة.

وقالت المصادر ان قياديين حوثيين قتلوا في المعارك التي دارت بين الطرفين في جبهة ميدي بمحافظة حجة شمال البلاد.

ولفتت الى إن القياديين في مليشيا الحوثي “مطهر شرف عبدالقادر شرف الدين” و “محمد عبدالله الكحلاني” لقيا مصرعهما، في مواجهات مع القوات الحكومية بجبهة ميدي.

في ذات السياق، قال موقع الجيش الوطني ”سبتمبر نت“، أن القيادات الحوثية الميدانية جحوان الشريف، وابن الشيبة الشريف، وصالح الخلقة، لقوا حتفهم في معارك مع قوات الجيش في جبهة مزوية شمال مديرية المتون بمحافظة الجوف.

 
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