المخلافي يدعو العالم للاستماع لمظلومية الشعب الإيراني

قال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي إن "الانتفاضة الإيرانية تكشف حاجة الشعوب الإيرانية، إلى أن تعيش في سلام ورخاء مع شعوب المنطقة.

وعبر عن امله في نجاح الانتفاضة الايرانية مطالباً العالم بأن يستمع جيداً لمظلومية الشعب الإيراني.

وأكد الوزير المخلافي في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، أن النظام الإيراني ظل يحلم في تصدير الثورة والخراب والدمار إلى المنطقة، ما أصاب الإيرانيين أيضاً في معيشتهم التي انخفض مستواها بسبب ما تنفقه إيران على هذه الأحلام المجنونة”.

ولفت المخلافي إن اليمن عانت من تدخل النظام الإيراني في شؤونها الداخلية منذ عقود، بدأت عام 1982 وتسببت في إشعال عدة حروب ما تزال آخرها قائمة حتى الآن من خلال دعم جماعة “الحوثي”.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجاً على غلاء المعيشة، تحولت إلى مظاهرات مناهضة للنظام وامتدت لاحقاً لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.