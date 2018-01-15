سنحان وحاشد في المقدمة : تعرف على 30 شخصية مقربة من الزعيم ينقض الحوثيون على ثروات وودائع  تحويشة العمر

تتسابق المليشيات الحوثية كل يوم في البحث عن الشخصيات"الدسمة" الموالية للرئيس السابق , طمعا في السيطرة على ثرواتهم وعقاراتهم لمصادرتها.

ثلاثون شخصية قيادية مقربة من الرئيس السابق بينهم شخصيات من قبيلتي سنحان وحاشد, كان هدفا للمليشيات الحوثية .,

وجهت مليشيا الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء جميع البنوك، الكشف عن ببيانات أرصدة وودائع عدد من أقارب الرئيس الراحل على عبد الله صالح، وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام.

وشملت التوجيهات أيضا بيانات حسابات وأرصدة خمس شركات استثمارية، يعتقد انها تابعة لشخصيات قيادية في حزب المؤتمر، بالإضافة إلى 30 حساب لشخصيات مختلفة بينهم أقارب صالح.

وضمت القائمة "عبد الكريم الأرحبي" و "محمد مهدي مقولة" و "محسن علي محسن الأحمر" و "أحمد الكحلاني" و "يحيى مجاهد أبو شوارب" و"نبيل هائل سعيد أنعم" و"محمد يحيى الرويشان" و "أحمد الكحلاني" وغيرهم من الشخصيات.

بالإضافة إلى خمس شركات وهي (شركة USP للشحن، شركة سيجما للمقاولات، وشركة فردوس عدن، وشركة إعمار، وشركة تلال الريان).

يشار إلى ان ميليشيات الحوثي أصدرت خلال شهر ديسمبر الماضي تعميماً بالتحفظ على 1223 حساباً بنكي لمسؤولين وموالين للحكومة الشرعية وجهات ومؤسسات خاصة.

وتسعى الميلشيات للسطو على ممتلكات معارضيها والمواليين للحكومة لتمويل حروبهم في جبهات القتال بعدد من المحافظات.