سنحان وحاشد في المقدمة : تعرف على 30 شخصية مقربة من الزعيم ينقض الحوثيون على ثروات وودائع  تحويشة العمر
مأ رب برس - خاص
الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

 

تتسابق المليشيات الحوثية كل يوم في البحث عن الشخصيات"الدسمة" الموالية للرئيس السابق , طمعا في السيطرة على ثرواتهم وعقاراتهم لمصادرتها.

ثلاثون شخصية قيادية مقربة من الرئيس السابق بينهم شخصيات من قبيلتي سنحان وحاشد, كان هدفا للمليشيات الحوثية .,

وجهت مليشيا الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء جميع البنوك، الكشف عن ببيانات أرصدة وودائع عدد من أقارب الرئيس الراحل على عبد الله صالح، وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام.

وشملت التوجيهات أيضا بيانات حسابات وأرصدة خمس شركات استثمارية، يعتقد انها تابعة لشخصيات قيادية في حزب المؤتمر، بالإضافة إلى 30 حساب لشخصيات مختلفة بينهم أقارب صالح.

وضمت القائمة "عبد الكريم الأرحبي" و "محمد مهدي مقولة" و "محسن علي محسن الأحمر" و "أحمد الكحلاني" و "يحيى مجاهد أبو شوارب" و"نبيل هائل سعيد أنعم" و"محمد يحيى الرويشان" و "أحمد الكحلاني" وغيرهم من الشخصيات.

بالإضافة إلى خمس شركات وهي (شركة USP للشحن، شركة سيجما للمقاولات، وشركة فردوس عدن، وشركة إعمار، وشركة تلال الريان).

يشار إلى ان ميليشيات الحوثي أصدرت خلال شهر ديسمبر الماضي تعميماً بالتحفظ على 1223 حساباً بنكي لمسؤولين وموالين للحكومة الشرعية وجهات ومؤسسات خاصة.

وتسعى الميلشيات للسطو على ممتلكات معارضيها والمواليين للحكومة لتمويل حروبهم في جبهات القتال بعدد من المحافظات.

قائمة المستهدفين من مقربي صالح

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال