قتلى وجرحى من مليشيا حوثي في البيضاء
مأرب برس-البيضاء
الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

 

لقي سبعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم اثر غارات جوية شنها طيران التحالف العربي استهدفت تجمعات ومواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء.

وذكرت وكالة "سبأ" ان الغارات استهدفت،مساء الإثنين، تجمعات للمليشيا في عقبة القنذع بمديرية نعمان ودمرت مدفع هاون وبي 10.

وتواصل قوات الجيش الوطني تقدمها بمديرية ناطع وحرروا جبل الغول الاستراتيجي بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية .

واسفرت الموجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا كما استعادت قوات الجيش الوطني عربة عسكرية واسلحة متنوعة .

الى ذلك أحبطت المقاومة الشعبية محالة تسلل قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابية مواقع المقاومة بالاريل وموجف ومضيق في ذي ناعم .

وأجبرت المقاومة عناصر المليشيا على الفرار بعد تكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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