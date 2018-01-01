ما حقيقة تواصل قيادات حوثية مع قيادات واعضاء في حزب الاصلاح؟
مأرب برس -متابعات
الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 02 مساءً

كذب مصدر في الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح المزاعم التي تروج لها قيادات حوثية عن تواصل مع قيادات وقواعد الإصلاح.

 

واعتبر المصدر تسويق هذه الأكاذيب بالتزامن مع الانتصارات الساحقة لقوات الجيش الوطني في كافة الجبهات يؤكد حالة الانهيار والإرباك والتفكك التي يعاني منها المتردين الحوثيين، ويثبت أنها تعيش في عزلة كبيرة محلية ودولية ولذا تختلق الاكاذيب واصطنعت اماني واحلام وتروج لها.

 

وأكد المصدر في تصريحات نشرتها وسائل اعلام الحزب ان الإصلاح سيمضي كما عهده الشعب اليمني على نفس خطه الرافض للانقلاب الكهنوتي والملتزم بموقف الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الهادفة الى إنهاء الانقلاب والقضاء عليه واستعادة الدولة على كافة التراب الوطني.

 

وقال المصدر إن استمرار قيادات وناشطي الحوثي في الكذب واختلاق الإشاعات وتزوير الحقائق ليس أمرا غريبا على هذه الجماعة التي استمرأت الكذب والتدليس حتى أضحى سلوكا ملازما لها في كل مراحل ظهورها .

 

 وامس الاثنين نفى رئيس الدائرة الإعلامية بإصلاح عدن خالد حيدان وجود أي علاقة من فوق الطاولة أو من تحتها بين الإصلاح والحوثيين.

   

وقال حيدان في منشور له عبر الفيس بوك إن من يكتب عن وجود علاقة من فوق الطاولة أو من تحتها بين الإصلاح بالحوثيين فهو واهم...لا حوار مع ملالي إيران .. لا حوار مع المنقلبين على الأوطان.

   

وأضاف حيدان أن علاقة الاصلاح مع مليشيات الانقلاب الإيرانية على طاولات نهم والجوف والبيضاء وتعز والمخا وكرش ومكيراس وفي كل الميادين.

 

وتابع حيدان أن الوسيط بيننا وإياهم فوهات بنادقنا وشهود الحوار شهداءنا وجرحانا.

 

وتأتي تصريحات حيدان، رداً على مزاعم حوثية تروج لوجود تواصل بين بين الاصلاح والمليشيات الانقلابية.

 

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