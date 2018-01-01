اللواء العكيمي : الايام المقبلة ستشهد انتصارات كبيرة ولن نتوقف في الجوف

قال محافظ الجوف ان الايام المقبلة ستشهد انتصارات كبيرة ولن نتوقف عند تحرير الجوف.

وقال محافظ محافظة الجوف اللواء امين العكيمي"ان الايام المقبلة ستشهد انتصارات كبيرة،ولن تتوقف العمليات العسكرية عند تحرير الجوف بل انها سنصل الى جميع المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية".

وأضاف العكيمي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"لن نقف عند تحرير محافظة الجوف فقط وسوف: نشارك بفاعلية في تحرير كل ماتبقى من المحافظات التي ماتزال تحت سيطرة المليشيا الحوثية"..داعياً الجميع الى الانتفاض ضد المليشيا الامامية والالتفاف حول القيادة السياسية ودعم الجيش الوطني لتحرير الوطن وتخليصه من العصابة الانقلابية.