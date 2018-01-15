 هذا أكثر الهواتف المحمولة مبيعاً في التاريخ.. فيديو
مأرب برس- وكلات
الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 صباحاً


 

قد يعتقد البعض أن أكثر الهواتف المحمولة مبيعاً عبر التاريخ هي الهواتف الذكية والتي شهدت في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة لدرجة أنها أصبحت في يد الغالبية العظمى من مستخدمي الهواتف المحمولة حول العالم.

 

ووفقاً لتقرير نشره موقع "دويتش فيله" الألماني فإن هاتف نوكيا 1100 والذي أنتجته عام 2003 يعد أكثر هاتف محمول مبيعاً في التاريخ - حتى الآن - إذ بيعت منه قرابة 250 مليون نسخة حول العالم.

 

ولعب تركيز شركة "نوكيا" الفنلندية وقتها على استهداف الأسواق النامية دوراً كبيراً في تحقيق هذا الهاتف لمبيعات تاريخية، حيث طرحته بثمن منخفض كثيراً مقارنة بهواتف ظهرت في نفس العام.

 

ومن المفارقات، أن ثمن هذا الهاتف لم يكن يتجاوز عند طرحه ما بين 20 و 30 يورو، إلّا أن بعض عصابات الاحتيال اكتشفت عام 2009 أنه يمكن برمجة الهاتف لأجل الوصول إلى رسائل نصية تعود لرقم آخر غير مشغل على الهاتف، الأمر الذي رفع قيمته بين هذه العصابات إلى ما يقارب 30 ألف يورو.

 

واستمرت نوكيا في تصدر المشهد العالمي في بيع الهواتف، فالهاتف رقم 1110 الذي جاء مباشرة بعد 1100 هو الآخر اقتربت مبيعاته من 250 مليون نسخة في عام 2005، بينما يأتي آي فون 6 وآي فون 6 بلوس في المركز الثالث بما يقارب 220 مليون جهاز.

 
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