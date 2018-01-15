ايران تشتعل ..ولهيب الغضب يتسع في اركانها

انطلقت الاثنين أولى المسيرات الاحتجاجية لانتفاضة إيران المستمرة من مدينة يزد، جنوب إيران، ذات الأغلبية الفارسية، وقبل موعدها المقرر بساعة، حيث بدأ المتظاهرون بهتاف "الموت للديكتاتور"، بحسب مقطع نشرته صفحات وحساب وقنوات تغطي الاحتجاجات، منها صفحة "شهرونديار" عبر موقع "فيسبوك".

و خرج أهالي طهران في تمام الساعة الخامسة عصراً حيث كان مقرراً أن تخرج مظاهرات موحدة مع سائر المحافظات الإيرانية وهتف المحتجون: "الموت للديكتاتور". لكن الشرطة أطلقت على المحتجين الغاز المسيل للدموع.

وأعلن التلفزيون الإيراني مقتل ستة أشخاص بمدينة تويسركان بمحافظة همدان، وثلاثة أشخاص بشاهينشهر بمحافظة اصفهان، وأعلن حاكم مدينة إيذه بمحافظة خوزستان مقتل شخص واصابة آخر في تظاهرات أمس، كما قال حاكم مدينة دورود في محافظة لرستان أن شخصين قتلا أمس، وكانت المدينة قد شهدت ليل السبت مقتل متظاهرين اثنين.

واستمرت المظاهرات ليلاً في عشرات المدن حيث امتدت من العاصمة طهران إلى شمال غرب البلاد في أرومية وزنجان وخوي إلى بلوشستان، وشرقاً بمدن زاهدان وتشابهار، وشمالاً إلى رشت، وجنوباً إلى شيراز وكرمان والأهواز وغرباً في كردستان وكرمنشاه.

واتسعت رقعة المظاهرات في كافة المحافظات، ومن المتوقع أن تمتد ليلاً في أغلب مناطق ايران وبزخم أقوى من الليالي الماضية، بحسب ناشطين إيرانيين.

المصدر:وكالات