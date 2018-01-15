الجيش الوطني يحقق انتصارات جديدة في احدى المحافظات الجنوبية ضد الحوثيين
مأرب برس-لحج
الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 08 مساءً

تمكن الجيش الوطني،اليوم الإثنين،من تحرير عدد من المواقع والمرتفعات الاستراتيجية شمالي محافظة لحج.

وذكر موقع الجيش الوطني ان قوات الجيش الوطني حررت مفرق وادي شعب وسوق الخميس ووادي صبيح وجبل موجب الواقعة باتجاه القبيطة بعد معارك شرسة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفرت المعارك تكبد المليشيا خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

في السياق احبطت قوات الجيش الوطني ،اليوم الإثنين،محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية على بعض مواقع الجيش في مديرية الصلو جنوبي شرق تعز.

وذكرت مصادر ميدانية ان مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في الحود حاولت التسلل الى مواقع قوات الجيش الوطني في قرية الصيار ،الا أن قوات الجيش تصدت لعملية التسلل واحبطتها .

ولاذت عناصر المليشيا الانقلابية بالفرار بعد معارك ضارية استمرت لعدة ساعات.

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