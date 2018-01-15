بـ26 قرار.. الخوثيون يحكمون سيطرتهم على حكومة ”صالح“ وكل مفاصل الدولة

أحكم الحوثيون، اليوم الإثنين، بـ26 قرار سيطرتهم على الحكومة التي كانت بالشراكة مع حزب المؤتمر -جناح الرئيس اليمني السابق الذي قُتل برصاصهم مطلع ديسمبر/كانون الأول الفائت، وكل مفاصل الدولة في مناطق سيطرتهم.

فقد أعلنت الجماعة تعيين عدد من الوزراء في الحكومة، بالاضافة الى محافظي عدد من المحافظات من بينها محافظات خارج سيطرتهم.

وأعلن الحوثيون عن محمد الجنيد وزيراً لشؤون الخدمات، وحسين مقبولي وزيراً للمالية، وعبدالسلام جابر وزيراً للإعلام؛ وأحمد دارس وزيراً للنفط، وحسين العزي (القيادي في الجماعة) نائباً لوزير الخارجية إلى جانب تعيين وكيل سياسي للوزارة.

وأعلن الحوثيون عن تعيين محافظي محافظات جنوبية خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية (المعترف بها دولياً) في أبين وعدن وسقطرى.

فقد عينت الجماعة أحمد غالب الرهوي محافظاً لابين، وفيصل أحمد قائد حيدر للمحويت، وطارق مصطفى محمد سلام لعدن، وهاشم سعد محمد بن عايود محافظاً لمحافظة سقطرة.

وعيّن الحوثيون رؤساء لجامعتي صنعاء والحديدة؛ كما عيّنت الجماعة تابعين لها رؤساء للهيئة العامة للأراضي، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، واللجنة الوطنية للمرأة، وإبراهيم الحوثي رئيساً لقطاع الرقابة بالبنك المركزي، وعدد أخر من الوظائف؛ حسب ما أعلنت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرتهم.

وقُتل "صالح" في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أنَّ بدل ولاءه من الحوثيين إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية.