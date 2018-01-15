اتصالات حربية يجريها الرئيس هادي لهذه الجبهات والمحاور
مأرب برس
الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على مواصلة العمليات العسكرية والانتصارات النوعية الهادفة الى تحرير كافة محافظات الجمهورية من المليشيا الحوثية .

كان ذلك خلال اتصالين هاتفيين اجراهما،اليوم الإثنين، بمحافظ البيضاء صالح الرصاص ، وقائد كتيبة النخبة العميد صالح عبدربه المنصوري.

واطلع الرئيس هادي على سير العمليات العسكرية في مختلف المواقع والجبهات بمحافظة البيضاء في ضوء الانتصارات التي يحققها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم واسناد من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأشار الى ان ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومعهم الشرفاء من أبناء الوطن تمكنوا وخلال فترة قصيرة من تحرير عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها المليشيا الانقلابية والتي كان اخرها تحرير محافظة شبوة بالكامل والبدء في تحرير اجراء من محافظة البيضاء.

وحسب وكالة سبأ أكد الرئيس هادي ان مثل هذه العمليات العسكرية النوعية ستتواصل حتى تحرير العاصمة صنعاء وتحقيق حلم أبناء الشعب اليمني في الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.

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